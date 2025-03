Intervistato da Sky a margine delle votazioni per la Panchina d'oro, Maurizio Sarri, ex Napoli e Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni

Intervistato da Sky Sport a margine delle votazioni per la Panchina d'oro, vinta da Simone Inzaghi, Maurizio Sarri, ex allenatore di Napoli e Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Sto cercando di studiare e aggiornarmi, guardo partite e calciatori. E' il lavoro che fanno tutti quando stanno fermi. Cambio alla Juventus? Difficile farsi un'idea dall'esterno, ci sono delle dinamiche interne che non conosciamo. Quando i risultati mancano, certe dinamiche possono fare la differenza. Panchina d'Oro? Si riferisce alla scorsa stagione, in questi mesi tante cose sono cambiate. Io ho votato per Thiago Motta".