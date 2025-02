È vero che ha rifiutato un contratto di 6 mesi al Milan che poi ha scelto Conceicao?

"Non rispondo, le dico solo che in generale ho ricevuto proposte formulate in maniera tale da non farmi vacillare".

Cosa le è mancato di più?

"L'adrenalina. Poi il campo, la preparazione quotidiana della partita, il vissuto del gruppo. Mi piace tutto del calcio, tranne una cosa".

Quale?

"Il mercato: sembra la soluzione per risolvere ogni problema. Non si parla mai invece di come sviluppare il talento".

Chi la sorprende?

"Il Como di Fabregas mi intriga. Mi piacciono il progetto e la connessione che Cesc ha con la società. È stato un mio giocatore al Chelsea, un ragazzo molto intelligente. L'ho incontrato di recente e ci siamo scambiati impressioni sulla tattica, ha preso appunti. È umile".

Il suo rapporto con due presidenti vulcanici come De Laurentiis e Lotito?

"Aurelio forse è una persona più complessa, ma gli sarò sempre riconoscente per avermi fatto allenare la squadra per cui tifavo da bambino. Lotito è diverso da come appare: gli voglio bene ma le discussioni sono state frequenti nell'ultimo periodo. Dopo un secondo posto e la vendita di Milinkovic-Savic mi aspettavo rinforzi. Alla fine, avevo attaccato il mio malcontento alla squadra".

Come è andata veramente nel 2015: era fatta o no al Milan?

"Dopo il colloquio Galliani mi disse che la trattativa stava andando a buon fine. Ma poi non lo sentii più: secondo me il Cavaliere trasalì quando lesse una mia intervista dove dissi che non avrei votato Renzi perché troppo a destra come Berlusconi".