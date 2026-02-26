Nel corso della sua intervista a "Colpi da Maestro" (leggi qui l'integrale), Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è tornato così sul finale di stagione dello scorso anno, conclusosi con zero titoli: "L'Inter se inizia la stagione pensa di poter vincere tutto, poi non sempre si può riuscire in tutto: ma deve essere la mentalità e gli obiettivi che trasferisci alla squadra.
Sassolino Ausilio: “Dopo Monaco si è sparato troppo sull’Inter, io avrei parlato di…”
Secondi ad un punto vuol dire aver fatto le cose per bene: qualcuno è stato più bravo ma si deve analizzare il perché non si è vinto. E forse dopo la finale si è sparato un po' troppo: io avrei parlato di orgoglio di questa Inter da italiano e amante del calcio oltre che tifoso dell'Inter".
