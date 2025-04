Intervistato da Il Mattino, Beppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto

"Scudetto? Se la giocano alla pari: 50 e 50. Secondo me non c'è differenza tra le prime due della classe in questo momento. La differenza la farà chi saprà rimanere più saldo e tranquillo nelle ultime gare. Che sono quelle che contano".