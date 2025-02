«Se parliamo di costruzione non so, perché ci sono altri club con rose di livello, molto competitive, però è senza dubbio la squadra che si conosce meglio: giocano a memoria, sanno alla perfezione gli scambi e i movimenti di posizione, fanno tutto in maniera tanto naturale che per gli avversari è molto difficile controbattere questa fluidità. Tutti dicono che Inzaghi fa il 3-5-2 ma io a volte cerco di capire come gioca quando ha la palla e non è una cosa facile da decifrare. Gli inserimenti di Bastoni e Darmian, i movimenti verso l’interno di Dimarco, è tutto così chiaro che diventa difficile da fermare. Juventus, Milan, Lazio e Napoli hanno cambiato allenatore, non possono avere gli stessi automatismi».