Come si supera un simile problema?

“Nel caso dell’Inter con la capacità di correre rischi e di trasmettere fiducia a un numero alto di calciatori. Si crea la sensazione che ci siano due giocatori equivalenti per ruolo, ovviamente non è così. Ma più fiducia hai, più dimostri con i fatti di voler prendere determinati rischi. Così si crea la convinzione che nessuno sia indispensabile e chi entra fa la sua parte”.

Oggi l’Inter è favorita per lo scudetto?

“Si tratta di un discorso fine a se stesso. Da professionista dello sport posso vedere squadre che possono piacermi o meno, o che stanno funzionando meglio di altre, ma sono dinamiche che possono girare in modo inaspettato in pochissimo tempo. La vittoria contro l’Atalanta per come è arrivata, per la prestazione dell’Inter, è stata una eccellente dichiarazione di intenzione. Partire con quel piglio dimostrando sul campo di una diretta avversaria di voler e poter giocare in quel modo va anche al di là dei punti conquistati”.

Perché Napoli e Atalanta possono ancora credere nello scudetto?

“Le distanze sono minime. Lo stress a cui sarà sottoposta l’Inter nelle prossime settimane sarà superiore rispetto alle rivali. Da qui il rischio stanchezza e di infortuni di cui parlavamo prima. Magari grazie al turnover di Inzaghi l’impatto potrà essere minore, ma nonostante questo succederà proprio che i nerazzurri dovranno tirare il fiato. Sinceramente io ho più fiducia nell’Inter per come gioca e per il linguaggio corporale dei calciatori in campo, rispetto alla classifica, visto che le distanze sono davvero minime”.

Conte in Serie A è arrivato o primo o secondo.

“Gli auguro di mantenere la tradizione, ma arrivando secondo (ride, ndr). Non c’è dubbio però che Conte possa competere per vincere il campionato. Oggi esiste la sensazione che il Napoli abbia un momentino frenato, per questo diventano ancora più pericolosi. Hanno meno pressione addosso e saranno lì sino alla fine”.

L’Inter può vincere quattro competizioni. Ma anche chiudere la stagione con zero titoli. È troppo dire gloria o fallimento?

“Il campionato italiano è la culla di questi ragionamenti che io non condivido. Il livello di cultura sportiva è calato rispetto ad altri Paesi. Non è che se lotti su tutti i fronti e in ogni competizione, ma non vinci nulla, chiudi una stagione disastrosa, assolutamente. I risultati contano, per carità, ma bisogna vedere come questi arrivano”.

È giusto quindi provare a competere per tutto?

“Certo, non esiste un tecnico che dica ai suoi: “Questa competizione non ci interessa”. Pensi alla Coppa Italia, ora l’Inter è a tre partite dalla vittoria di un trofeo. E in semifinale affronterà il Milan dopo aver perso il derby in campionato all'andata, oltre alla supercoppa. Cosa fai, non ci provi? Lo sport è così, mica ti capita sempre la possibilità di vincere. E quindi quando ti capita l’occasione, devi sempre cercare di sfruttarla”.

Cosa pensa di Inzaghi?

“Ho un’ottima opinione di lui, al di là dei risultati ottenuti sinora. Ricordo molte versioni dell’Inter, alcune delle quali mi rendevano anche orgoglioso. Ma oggi ci si diverte anche solo a vedere giocare i nerazzurri e questo è un fattore, talvolta pure sottovalutato. La gestione del gruppo è eccellente. È raro vedere giocate egoiste, c’è un’evidente coesione che crea i presupposti per la vittoria”.

Quali calciatori dell’Inter potranno essere decisivi per lo scudetto?

"Lautaro e Thuram, in pochi in Europa hanno una coppia d’attacco così forte. Calhanoglu quando sta bene fa la differenza. Acerbi e la ritrovata solidità difensiva sono fondamentali. Barella è sempre sul pezzo".

Nel Napoli c’è l’ex di turno Lukaku.

“I partenopei stanno disputando un grande campionato. Lukaku è un fattore importante, nel bene e nel male, visto che ha bisogno di essere in forma. Ma ci sono tanti altri atleti che possono fare la differenza”.

Da tifoso, l’Inter può vincere tutto?

“Il concetto è affascinante, però i titoli non pesano tutti uguali. Sarei super felice se vincessimo Champions o campionato, dovessimo conquistare entrambe queste manifestazioni sarebbe una stagione da scolpire a lettere d’oro nei futuri ricordi interisti”.

(Fonte: Tuttosport)