"Perché non ristrutturiamo San Siro? Che senso ha ristrutturare un impianto quando due squadre giocano così di frequente? Immaginate ogni tre giorni 70mila persone che entrano tra i lavori: è una stupidaggine che non posso sentire, immaginate cosa sarebbe potuto succedere. Quando abbiamo iniziato il progetto su San Siro ci ricordavano tutti quanto fosse meraviglioso, ma con il tempo ci si è accorti che, nonostante le partite si vedano benissimo, le esigenze sono cambiate. E nel nuovo stadio le vedremo anche meglio, e ci saranno anche tante altre cose.In tutto questo, anche in Comune vediamo un sostegno rinnovato: il sindaco è un grande supporter del progetto. Abbiamo fatto un passaggio chiave con la Soprintendenza, e con esso tanti altri passi in avanti".