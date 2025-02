Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Ezequiel Schelotto, ex laterale dell'Inter, ha fatto le sue previsioni sul derby d'Italia di Torino

"L'Inter non deve sottovalutare la Juventus. E' un'ottima squadra, con grandissimi giocatori. L'Inter, però, ha la grande opportunità di sorpassare il Napoli. Mi auguro che i nerazzurri facciano una grande partita e che portino a casa i tre punti, anche se non bisogna dimenticare un'assenza importante come Thuram".