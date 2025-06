Vista la partenza di Bonny, si sta parlando di vari innesti in attacco, tra cui spicca il nome di Esposito, cosa ne pensa?

"Riguardo la partenza di Bonny, lo ritengo un giocatore molto completo: ha fisicità, tecnicamente è molto valido, ha fatto un'annata importante. Essendo, dunque, un giocatore dalle caratteristiche non molto frequenti a quell'età, la sua sarebbe comunque un'uscita da colmare. Esposito, per quanto fatto quest'anno, per struttura e per l'esperienza che sta facendo adesso nel mondiale con l'Inter, potrebbe essere un ottimo sostituto. Poi, è normale che Esposito non possa avere lo stesso modo di giocare di Bonny, ma non vuol dire che sia peggio per il Parma".