Pizarro: “Scudetto? Spero Roma e stravedo per Konè. Mi fa pensare che il Napoli…”

L'ex giocatore giallorosso, che ha giocato anche per un anno all'Inter, ha detto la sua sulla squadra di Gasperini
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Dico Roma per lo scudetto, per tutto quello che ho vissuto là, situazioni importanti in cui abbiamo fatto divertire i nostri tifosi. Secondo me la cattiva sorte non ci ha regalato quel titolo che quel gruppo di quegli anni avrebbe meritato. Speriamo di tenere duro e restare agganciati il più alto possibile, abbiamo fiducia nel mercato di gennaio». L'ex giocatore giallorosso David Pizarro ha espresso la sua preferenza sulla squadra vincitrice del prossimo scudetto.

«Gasperini e la squadra stanno facendo un lavoro importante e speriamo la Roma si mantenga lì perché poi magari a gennaio ci saranno innesti importanti, così ho letto. Gasperini sa fare calcio, è come Spalletti, Bielsa, gente che riesce a tirar fuori il massimo dai giocatori. Ti sta dietro e ti aiuta a migliorare. La sua Atalanta mi ha fatto divertire e sono contento sia diventato l'allenatore della Roma. Sono solo i primi mesi e speriamo tanto di poter arrivare allo scudetto, sono passati tanti anni e io vivo qui, nella capitale. Ci sono andato molto vicino e sono tanti anni che i giallorossi non hanno vinto e mi fa pensare che il Napoli sia riuscito a vincere due in tre anni», ha aggiunto l'ex giocatore che prima di arrivare nella capitale ha giocato anche nell'Inter, prossima rivale della squadra giallorossa in campionato.

«Stravedo per Koné - ha poi anche detto - un fuoriclasse, un campione e poi il campione che c'è in porta, Svilar, che ha dato una grossa mano in questo inizio di campionato», ha concluso l'ex giocatore.

(Fonte: SM)

