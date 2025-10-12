«Dico Roma per lo scudetto, per tutto quello che ho vissuto là, situazioni importanti in cui abbiamo fatto divertire i nostri tifosi. Secondo me la cattiva sorte non ci ha regalato quel titolo che quel gruppo di quegli anni avrebbe meritato. Speriamo di tenere duro e restare agganciati il più alto possibile, abbiamo fiducia nel mercato di gennaio». L'ex giocatore giallorosso David Pizarro ha espresso la sua preferenza sulla squadra vincitrice del prossimo scudetto.
Pizarro: “Scudetto? Spero Roma e stravedo per Konè. Mi fa pensare che il Napoli…”
«Gasperini e la squadra stanno facendo un lavoro importante e speriamo la Roma si mantenga lì perché poi magari a gennaio ci saranno innesti importanti, così ho letto. Gasperini sa fare calcio, è come Spalletti, Bielsa, gente che riesce a tirar fuori il massimo dai giocatori. Ti sta dietro e ti aiuta a migliorare. La sua Atalanta mi ha fatto divertire e sono contento sia diventato l'allenatore della Roma. Sono solo i primi mesi e speriamo tanto di poter arrivare allo scudetto, sono passati tanti anni e io vivo qui, nella capitale. Ci sono andato molto vicino e sono tanti anni che i giallorossi non hanno vinto e mi fa pensare che il Napoli sia riuscito a vincere due in tre anni», ha aggiunto l'ex giocatore che prima di arrivare nella capitale ha giocato anche nell'Inter, prossima rivale della squadra giallorossa in campionato.
«Stravedo per Koné - ha poi anche detto - un fuoriclasse, un campione e poi il campione che c'è in porta, Svilar, che ha dato una grossa mano in questo inizio di campionato», ha concluso l'ex giocatore.
