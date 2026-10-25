Tutto pronto a San Siro per la sfida tra Inter e Fiorentina, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026/27. I nerazzurri di Cristian Chivu tornano davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati positivi e conquistare tre punti importanti per la classifica. Di fronte la formazione viola, determinata a mettere in difficoltà l'Inter in un confronto che si preannuncia intenso e combattuto. A pochi minuti dal fischio d'inizio, fissato per le ore 12.30, i protagonisti nerazzurri intervengono ai microfoni di InterTV per presentare la partita. Queste le parole Aldo Serena: "Giocare ogni tre giorni non è semplice, c'è bisogno di ruotare e i valori assoluti sono nettamente diversi tra le due squadre, ma bisogna stare sempre molto attenti. Il Meazza? La memoria viene fuori e i pensieri vanno a quegli anni, nell'88-89 il pubblico è stato ripagato dalle vittorie e dallo scudetto, una stagione fantastica. La Fiorentina è stata modificata enormemente, Mastantuono ha capacità di dialogo e può mettere in difficoltà. La Lazio? Una grande sorpresa, Gattuso vola basso e non vuole alzare il livello di attenzione, la squadra può allenarsi per bene con un mister che ha grande tempra"