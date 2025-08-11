Intervistato da Il Giornale, Aldo Serena ha commentato la scelta dell'Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu. "Si farà un po' guidare dai dirigenti e anche con Inzaghi le cose erano condivise. Ho dubbi sulla posizione da trovare a Lookman: il centrocampo non ha la fisicità per sostenerne tre davanti".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Serena: “Chivu all’Inter, ecco cosa penso. Lookman? Ho questo dubbio. Sullo scudetto…”
news
Serena: “Chivu all’Inter, ecco cosa penso. Lookman? Ho questo dubbio. Sullo scudetto…”
Intervistato da Il Giornale, Aldo Serena ha commentato la scelta dell'Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu
Napoli favorito per lo scudetto?
"L'anno scorso non aveva le coppe ed è arrivato con il fiato corto. Ma De Laurentiis sta facendo bene sul mercato e credo il Napoli sia un po' più avanti. Poi l'Inter, che deve però gestire il ricambio generazionale".
(Il Giornale)
© RIPRODUZIONE RISERVATA