Intervistato da Il Giornale, Aldo Serena ha commentato la scelta dell'Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu
Intervistato da Il Giornale, Aldo Serena ha commentato la scelta dell'Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu. "Si farà un po' guidare dai dirigenti e anche con Inzaghi le cose erano condivise. Ho dubbi sulla posizione da trovare a Lookman: il centrocampo non ha la fisicità per sostenerne tre davanti".

Napoli favorito per lo scudetto?

"L'anno scorso non aveva le coppe ed è arrivato con il fiato corto. Ma De Laurentiis sta facendo bene sul mercato e credo il Napoli sia un po' più avanti. Poi l'Inter, che deve però gestire il ricambio generazionale".

(Il Giornale)

