"È mancata la precisione sotto porta, deve fare ammenda la squadra di Inzaghi per non aver concretizzato con il gol un buon gioco, soprattutto con Dumfries, travolgente su Savona, che non ha mai potuto contrastarlo. Devo dire che stavolta Lautaro è mancato nel suo pezzo forte: la lucidità sotto porta. Nella ripresa le cose sono completamente cambiate. In questa stagione l'Inter, forse anche per l'età media molto alta o per una incapacità psicologica di gestire la parte finale delle partite, ha subìto 16 dei 28 gol stagionali nell'ultima mezz'ora. Vuol dire che la squadra ha dei problemi di gestione nella parte finale delle gare"