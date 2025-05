Intervistato da Repubblica, Aldo Serena ripercorre l'emozionante Inter-Barcellona. "Una partita così a me non è mai capitata. E non c’è nulla di strano. Un’Inter-Barcellona 4-3 succede una volta ogni due o tre generazioni di calciatori. Si può attraversare una vita nel pallone, felice ed emozionante, senza trovarsi in campo in una notte così", dice l'ex attaccante nerazzurro.