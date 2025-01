Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato di Antonio Conte. L'ex giocatore elogia il tecnico del Napoli facendo mea culpa: "A me tutti possono dire che sono una testa di cazzo, un fuori di testa, ma mai che sono un uomo di merda. Io ho cambiato idea, con Conte tante volte l'ho criticato, ma io in questo momento in lui sto vedendo un calcio aggressivo, con idee, un calcio europeo".

"Lui gioca con 5 attaccanti. Quest'anno mi sta piacendo anche come sta parlando, sta facendo un miracolo clamoroso, è andato via il suo giocatore che dalla trequarti in poi era il più forte, non è un problema. È un allenatore che ha attecchito e sta facendo un lavoro stratosferico. Penso e qualcosa so, all'intervallo di Napoli-Juve ha ribaltato lo spogliatoio. Questo quando parla è credibile ed entra nella testa dei giocatori".