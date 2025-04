Le riserve non sono state all’altezza dei titolari? — «Frattesi ad esempio non è riuscito a dimostrare ad Inzaghi che sbaglia a tenerlo fuori. Asllani è realmente la brutta copia di Calhanoglu: fatica a imporsi e a costruire gioco».

I rimpianti maggiori sono legati al flop di Taremi, lontano dagli standard del Porto? — «Paragoniamo il suo rendimento a quello di Jovic. Entrambi sono riserve, la terza scelta per i loro allenatori. Mercoledì il serbo ha dimostrato forza, tecnica, personalità, desiderio di mettersi in mostra. Bisogna anche dire che è più facile emergere quando hai come concorrenti due giocatori più celebrati, come Gimenez e Abraham, che però stentano. Taremi deve essere al livello di due mostri sacri come Lautaro e Thuram: è stritolato da aspettative altissime».

Lo sfogo di Inzaghi con il quarto uomo è la spia di nervi a fior di pelle? — «Sta arrivando il momento clou della stagione, ora la verità viene a galla. Stimo molto Simone perché ha un ego ridotto e in genere non deborda. In quel contesto però la sua reazione mi è sembrata stonata pur comprendendo che la pressione è altissima».

Il prossimo turno di campionato è decisivo per lo scudetto? — «L’incrocio con la Roma è una tappa fondamentale. Bisogna essere realisti: con le energie in riserva il mister deve essere lucido a costruire la vittoria nel primo tempo per poi conservarla nel secondo. Poi però sottolineiamo un altro aspetto: il Napoli non sta facendo cose trascendentali, ha penato per battere il Monza e domenica incontrerà il Torino».

Suggerimento in vista di Barcellona? — «Simone dovrà capire quale minutaggio dare ai giocatori nell’ottica delle due sfide e comunque non si deve abbassare il morale».

Si rischia una ripercussione psicologica dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia? — «Anche i catalani in corsa con il Real per la Liga sono stanchi e hanno infortunati eccellenti come Lewandowski. Comunque anche senza triplete, se l’Inter dovesse vincere anche un solo trofeo sarebbe una stagione super. Con la Champions addirittura fenomenale».

(Corriere della Sera)