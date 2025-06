«Per ora non sono ancora riuscito a vederlo dal vivo, soltanto in tv. Ha qualità che oggi servono, soprattutto a livello internazionale, perché ha fisicità, mobilità in relazione alla stazza e anche tecnica. Gli serve il sostegno di tutti: a 20 anni devi avere anche la possibilità di sbagliare. Bisognerebbe andarci cauti con le critiche, quando hanno questa età».

Per ora sta prendendo soprattutto elogi e sembra proprio che rimarrà a Milano.

«Ne sono contento. Fino a pochi giorni fa la prospettiva sembrava che l’Inter prendesse Bonny e Hojlund, mandando il ragazzo in prestito in una “piccola“ di Serie A. Ma sono realtà in cui ci sono anche rischi, perché se la squadra fatica, soprattutto per chi fa l’attaccante, può mancarti il giusto sostegno».