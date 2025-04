«È stato al Bayern nel momento sbagliato, come me all’Inter nel ’96/97. Era tutto un litigio: da una parte i dirigenti Mazzola e Suarez, dall’altra l’allenatore Hodgson, con Moratti a mettere pace. Grande presidente».

Il più bel ricordo dell’Inter?

«L’esordio con gol a Udine. I compagni, la casa a Como. E non andò così male: terzi in campionato e in finale di Coppa Uefa. Certo, l’Inter di oggi è più vincente».