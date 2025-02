Simonelli: “Favorevole al VAR a chiamata. La Serie A a 20 squadre regge”

"Personalmente sono favorevole al Var a chiamata. Ne dobbiamo ancora parlare in Assemblea ma credo che molti la pensino come me". Così il presidente della Lega di Serie A Ezio Maria Simonelli ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Il nuovo presidente di Lega difende il formato della Serie A a 20 squadre: "Due campionati importanti come la Premier League in Inghilterra e la Liga in Spagna sono a 20 squadre - sottolinea - Con questo formato riusciamo a rappresentare tutta l'Italia: andiamo da Lecce a Como fino a Venezia".