"Clima cambiato? C'è un ottimo clima tra le società e lo vediamo anche nelle assemblee, non c'è più litigiosità ma si lavora tutti in un'unica direzione per migliorare il prodotto e cercare di fare sempre meglio. Il fatto che il calendario abbia 450 parametri, alla fine è il computer che fa le scelte, e come tutte le scelte oggettive sono difficilmente contestabili. Poi uno può essere più o meno contento per come parte, ma non si può criticare nessuno. Spazi per i recuperi? Posso anticipare che nell'assemblea del primo luglio faremo un regolamento sui recuperi. Un regolamento oggettivo, così che non ci siano più discussioni su quando, dove e come farli. Non posso dare altre anticipazioni, ma ci ho già lavorato e sarà una cosa oggettiva".