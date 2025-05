Fabio Simplicio, ex centrocampista brasiliano con un passato in Italia con le maglie di Parma, Roma e Palermo, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha raccontato un retroscena di mercato che lo riguarda: "Non ha rimpianti per la mia carriera, anche se mi sarebbe piaciuto andare all'Inter con Mourinho, ero davvero vicino a trasferirmi a Milano".