"Mourinho? Eccellente. È un allenatore davvero fantastico e una persona fantastica, 'The Special One' e fin dall'inizio, quando c'è stato interesse da parte del Fenerbahce, è stato uno dei primi a chiamarmi e scrivermi, quindi qualcosa del genere farà sicuramente piacere al giocatore. È anche uno dei motivi per cui sono andato lì e mi piace molto lavorare con lui. Credo che possiamo fare grandi cose insieme".