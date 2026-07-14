Intervistato da DHA, l'es difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato della sua avventura al Fenerbahce e dei tifosi turchi

Andrea Della Sala Redattore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 11:46)

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Intervistato da DHA, l'es difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato della sua avventura al Fenerbahce e dei tifosi turchi

“Dal momento in cui sono arrivato qui, ho ricevuto un supporto straordinario sia dai tifosi che dalle persone all'interno del club. Mi trovo benissimo qui. È un grande piacere per me giocare per un club come il Fenerbahçe. È un grande piacere per me rappresentare questo club, questa maglia, questi colori. Farò del mio meglio per raggiungere traguardi di cui i tifosi possano essere orgogliosi.”

"Quando sono sceso in campo per la prima volta, ho ricevuto un sostegno straordinario. C'era un'atmosfera pazzesca. Ricordo benissimo la mia prima partita. Eravamo sotto di due gol, ma poi siamo riusciti a vincere 3-2. Quindi, l'atmosfera era fantastica. Da quella partita, sento un forte legame con i tifosi."

Ho giocato per Inter, Sampdoria e Paris Saint-Germain. Tutte queste squadre hanno tifosi fantastici. Quando guardo l'atmosfera nello stadio e come la città vive il calcio, metterei i tifosi del Fenerbahçe al primo posto, finora".