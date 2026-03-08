L'ex centrocampista olandese ha detto la sua sul tanto discusso episodio che ha riguardato il difensore nerazzurro

Wesley Sneijder, nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha avuto modo di dire la sua anche sul caso Bastoni, finito nell'occhio del ciclone dopo l'episodio di Inter-Juventus in cui ha furbescamente propiziato l'espulsione di Kalulu e ora sommerso di fischi in ogni stadio in cui si ritrova a giocare: "Guardate il caso Bastoni, quante polemiche inutili...