Wesley Sneijder ha parlato ai microfoni di Inter TV prima del fischio d'inizio di Inter-Bayern Monaco: "È sempre bello essere qui. Quasi tutta la mia squadra è qui. Questa partita l'abbiamo giocata 15 anni fa, in una serata bellissima. Con la squadra che avevamo... quando hai una squadra così con la stessa nostra mentalità, così si può vincere qualcosa. Non contano sempre i giocatori individuali, la squadra è più importante dei singoli. Stanno facendo bene, vanno alla grande. Dalla finale di Champions sono sempre stati ad alto livello, c'è la fiducia. Per questo hanno vinto a Monaco, per me possono arrivare in finale quest'anno. Secondo me il risultato è a vantaggio dell'Inter, l'Inter è sempre ben organizzata e con tutti i tifosi qui non possono perdere questa partita".