"De Vrij si è affermato subito, perché aveva già giocato in Italia prima di allora e la gente lo conosceva già. Dumfries era nuovo, ma quando ascolti la gente... Dicono: non c'è un terzino destro migliore in Italia, e forse nemmeno sui campi europei. Ha sicuramente sviluppato questo status qui. È cresciuto, è diventato importante per la nazionale olandese ed è diventato importante anche per questa squadra."