Intervenuto ai microfoni di Prime Video prima di Inter-Bayern Monaco, Wesley Sneijder ha parlato così: "Una serata perfetta per giocare oggi, siamo qui per tifare. C'è il vantaggio del 2-1, non possono perdere. Devono andare in semifinale"

"Meritavo il Pallone d'Oro? Non ne parliamo, volevo vincere la Champions. Calhanoglu mi assomiglia? L'ultima volta che sono stato in Italia ho parlato con lui, ha un bel tiro, tira bene le punizioni, può fare assist facilmente, sono caratteristiche simili alle mie anche se io giocavo più avanti. Non so se sarei stato bene in questa squadra, Inzaghi non gioca con il '10', regista davanti alla difesa non era un ruolo che mi piaceva"