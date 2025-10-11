Sol Campbell ha confermato un aneddoto che lo ha visto vicino all'Inter. Ai microfoni di Sportitalia, l'ex difensore dell'Arsenal e della Nazionale inglese ha spiegato anche di aver visitato la Pinetina salvo poi decidere di non firmare per l'Inter:
Sol Campbell: “Nel 2002 vicinissimo all’Inter. Visitai la Pinetina: spettacolo! Ma poi…”
"Ero stato davvero molto vicino all’Inter, il centro di allenamento sembrava quasi un giardino romano. Era bellissimo, sembrava davvero un giardino, non un campo di allenamento. Era davvero incredibile, Appiano sembrava uscita dall’Impero Romano, il posto più bello che abbia mai visto, non so se sia ancora così oggi.
Sono stato vicino all'Inter, la trattativa poi non si è concretizzata. Mancato l'accordo economico? No. Sono andato alla Pinetina, poi poco dopo Ronaldo ha lasciato l'Inter. C'era un campo bellissimo, quasi come se fosse un giardino davvero ma poi ho visto che la piscina era piccola. Allora ho pensato che bisognava abbinare la qualità delle strutture dentro e fuori. Penso che ora sicuramente avranno fatto dei miglioramenti. A quei tempi pensai che mancava qualcosa rispetto per esempio al Milan la cui metodologia sulla preparazione fisica era molto più avanzata. Poi sì, era andato via Ronaldo, poi ci fu la squalifica di Recoba… Però confermo, sono stato molto vicino all'Inter"
Sol Campbell, poi, ha parlato anche dell'Arsenal che, in Champions, sfiderà proprio l'Inter a San Siro il 20 gennaio prossimo: "Penso che l’Arsenal debba essere coraggioso e provare a capitalizzare le occasioni che avrà, giocando semplice e senza troppe complicazioni. Alcune volte se cerchi preziosismi puoi trovare difficoltà. Penso che debba imparare a gestire San Siro, uno stadio con grande storia. Deve giocare godendosela"
