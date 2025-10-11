"Ero stato davvero molto vicino all’Inter, il centro di allenamento sembrava quasi un giardino romano. Era bellissimo, sembrava davvero un giardino, non un campo di allenamento. Era davvero incredibile, Appiano sembrava uscita dall’Impero Romano, il posto più bello che abbia mai visto, non so se sia ancora così oggi.

Sono stato vicino all'Inter, la trattativa poi non si è concretizzata. Mancato l'accordo economico? No. Sono andato alla Pinetina, poi poco dopo Ronaldo ha lasciato l'Inter. C'era un campo bellissimo, quasi come se fosse un giardino davvero ma poi ho visto che la piscina era piccola. Allora ho pensato che bisognava abbinare la qualità delle strutture dentro e fuori. Penso che ora sicuramente avranno fatto dei miglioramenti. A quei tempi pensai che mancava qualcosa rispetto per esempio al Milan la cui metodologia sulla preparazione fisica era molto più avanzata. Poi sì, era andato via Ronaldo, poi ci fu la squalifica di Recoba… Però confermo, sono stato molto vicino all'Inter"