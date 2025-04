Il difensore dell'Udinese Oumar Solet ha concesso un'intervista ai microfoni di TV12. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Sono molto felice di essere arrivato in questa squadra. Mi hanno accolto bene dandomi grande fiducia, è stato facile per me ricambiare sul campo. La cosa migliore era giocare in un gran campionato e la cosa giusta era venire qua. Quando l'Udinese mi ha chiamato non ci ho pensato due volte, sono salito su un aereo e sono venuto qui per dimostrare tanto.