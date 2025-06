Yann Sommer è soddisfatto della prova del gruppo contro il River Plate. Ecco come il portiere ha commentato la vittoria: "Abbiamo fatto bene, abbiamo giocato una bella gara. Era difficile contro una squadra dura. Loro sono forti e sono molto aggressivi nei duelli. Noi abbiamo fatto molto bene. È bello, non capita sempre di giocare contro squadre così. Siamo qui, i primi giorni era un po' difficili dopo una stagione lunga. Ma siamo qui per vincere. Con questa vittoria andiamo avanti. È importante per noi, per la squadra, per il gruppo. La prossima partita? Dobbiamo giocare un'altra bella partita. C'è bisogno di tanta energia. È tutto un po' diverso, i campi sono diversi. Però siamo qui e abbiamo fatto bene. Nella prossima partita dobbiamo mettere le stesse energie che abbiamo messo oggi".