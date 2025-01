Yann Sommer, portiere dell'Inter, intervistato dal sito della Champions League, ha commentato così il successo contro il Monaco: "La nostra classifica finale è bellissima, abbiamo meritato questo quarto posto. Anche in questa partita abbiamo giocato bene, con grande qualità fin dai primi minuti. C'era tanta qualità e grande energia in campo, è un piacere vedere come gioca questa squadra".