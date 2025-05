Il portiere dell'Inter Yann Sommer ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Barcellona e la qualificazione conquistata: "Sono molto felice, una partita incredibile: la squadra ha fatto una roba incredibile. La parata più difficile? Non lo so, l'ultima è un po' speciale: Yamal è un giocatore fortissimo, viene sempre dentro e tira. Sono felice che non sia entrata. Ci abbiamo creduto fino all'ultimo, tante squadre sono morte quando prendono il 3-2 e noi ci abbiamo creduto".