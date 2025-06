Sommer: “Vittoria importante. Mondiale difficile, ma giochiamo per vincere”

Queste le parole del portiere nerazzurro dopo il triplice fischio della terza gara della fase a gironi del Mondiale per Club

"Era importantissimo oggi. Abbiamo messo temperamento ed energia sul campo. Il River è una squadra dura nei duelli, era importante per noi".

Step in avanti con questa vittoria:

"Sì, siamo in un altro torneo. La Champions è finita. Queste partite sono dure ma belle per la squadra. Non era facile".