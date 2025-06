Il commento del portiere nerazzurro in zona mista dopo la vittoria dell'Inter per due a zero contro il River che vale il passaggio agli ottavi del torneo

Yann Sommer, ai microfoni di Sportitalia, dopo la vittoria per due a zero contro il River Plate nella gara del girone eliminatorio del Mondiale per Club che è valsa il passaggio agli ottavi di finale del torneo, ha parlato dell'Inter e del suo momento. «Ripresa secondo il nostro stile, cosa è cambiato? Era molto importante oggi, contro un'avversaria forte e aggressiva nei duelli avere un'altra energia e l'abbiamo avuta perché ci serviva un punto per avere la certezza di passare il turno. Per me abbiamo fatto molto bene anche se non era facile incontrare questa squadra».