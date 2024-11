In allenamento mi piace sfidare Lautaro. Per un portiere è sempre bello mettersi alla prova con giocatori come lui e avere a che fare con attaccanti come i nostri. Sono diverse leggente che avrei voluto sfidare, ma dico Zanetti perché è un’ispirazione per i giovani, un giocatore di grande personalità. Insieme a lui sceglierei anche Ronaldo il fenomeno. La parata scudetto? Un momento che ricorderò per tutta la vita, abbiamo festeggiato dopo una stagione durissima e bellissima in cui abbiamo giocato veramente forte. Giocare in un grande club come l’Inter è sicuramente qualcosa che mi rende orgoglioso e che mi ha già fatto vivere i momenti speciali.