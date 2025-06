Dopo un lunghissimo volo, l'Inter è arrivata a Los Angeles. Per i nerazzurri di Cristian Chivu, sta per iniziare l'avventura al Mondiale per Club.

Il commento di Yann Sommer

"Il volo è stato lungo, ma ora non vediamo l’ora che inizi la fase a gironi, di essere qui a Los Angeles, di vedere come sarà. E sì, siamo felici di essere qui. Adesso è importante prepararci bene per questa partita, anche in funzione dell’avversario, che ovviamente non conosciamo così a fondo. Ma sì, ci prepareremo nel modo giusto. Stadio bello, spero in una bella atmosfera e, naturalmente, in una bella partita"