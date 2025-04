Nel secondo tempo magari non abbiamo giocato il nostro gioco ma è difficile: hanno fatto un pressing aggressivo. Potevamo giocare meglio da dietro per controllare meglio la partita ma andiamo avanti così. Il gol di Frattesi? Sapevamo che quando loro pressano avremmo avuto occasione di mettere il pallone tra le loro linee: quello è stato il momento perfetto per Barella, poi quando andiamo sulle fasce siamo molto pericolosi. Sono molto felice. Se è cosa fatta? Certo che no, siamo a metà, c'è un'altra partita: a San Siro sarà una bella partita in un bell'ambiente ma sarà ancora dura superare i quarti".