Ruben Sosa, ex attaccante dell'Inter, ai microfoni di SportWeek ha stilato la sua personale top 11. Queste le scelte dell'uruguayano, contraddistinte da tanti compagni di squadra ai tempi della militanza in nerazzurro. In porta Walter Zenga: "Un fratello, gran portiere. All'Inter eravamo i re degli scherzi. Facevamo la gara a chi veniva più applaudito all'ingresso in campo a San Siro". In difesa Beppe Bergomi: "Capitano e compagno di stanza. Quando si svegliava presto per pregare, gli dicevo: "Dormi sereno, segno 2 gol". E poi Riccardo Ferri: amico vero, le nostre famiglie erano sempre insieme. Meglio averlo in squadra: tostissimo da avversario". A sinistra Luigi De Agostini: "All'Inter era a fine carriera dopo gli anni alla Juve, eppure era sempre uno dei più professionali. Avevamo un gran feeling sulla fascia sinistra".