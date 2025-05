"Sono convinto che Conte in questa settimana sia stato fondamentale nella gestione non tanto degli allenamenti, ma delle emozioni e del momento di parlare in spogliatoio. Innanzitutto mi auguro di non vedere il Napoli timoroso, ma non possiamo dimenticarci che dall'altra parte c'è il Parma, che dal punto di vista emozionale è allo stesso livello del Napoli. La qualità ed il gioco del Napoli sono superiori, ma nelle emozioni ed in quello che ti giochi quando scendi in campo sono uguali le due squadre".