L'ex portiere Salvatore Soviero è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione "Fuorigioco" per dire la sua sulla corsa scudetto tra inter e Napoli: "Dopo Bologna-Inter, il Napoli sarà a +2 in classifica sui nerazzurri. Per me i nerazzurri perderanno contro il Cagliari domani, poi perderanno anche contro il Bologna al Dall'Ara, mentre il Napoli farà dei punti con Empoli e Monza".