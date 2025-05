Luciano Spalletti, ct della Nazionale, è intervenuto all'interno del programma "Cinque Minuti", condotto da Bruno Vespa: "Nessuna città sa essere così felice e così malinconica come Napoli, e averne visto la felicità è qualcosa che mi porterò sempre dietro. Con De Laurentiis è stato un rapporto un po' conflittuale: avrei preferito avesse avuto più umanità nei miei confronti visto l'impegno che avevo messo. A me niente scivola addosso, tutto rimane e mi consuma, le vittorie più delle sconfitte. Da quando non lavoriamo più insieme comunque non ci siamo mai più sentiti".