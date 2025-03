Le partite offrono sempre notizie. Primo tempo con poca determinazione. Nel secondo tempo abbiamo preso coscienza che bisognava dare di più e abbiamo visto l’Italia che tutti si aspettano. Meritavamo un po’ più di fortuna. Il secondo gol? Avevano visto che battono in modo veloce, lo sapevamo ma se poi giriamo le spalle e non ce la facciamo… A questo punto è meglio prendere gol, almeno lo capiscono.

Primo tempo? Abbiamo sbagliato troppe seconde palle, non siamo riusciti a gestire il possesso palla. L'approccio non è stato buono, mi aspettavo qualcosa di più: eravamo in balia degli avversari, nella ripresa è diventata una partita vera.