Matteo Pifferi Redattore 9 giugno - 22:59

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Italia-Moldavia, Luciano Spalletti ha parlato così:

"Non si è fatta una buona prestazione, ci siamo arrivati col fiato corto, non è possibile che su 25 ci siano 18 che hanno problemini o dolorini. Ci siamo informati bene coi dottori prima ma il logorio del campionato ha determinato un po' di ruggine e siamo arrivati col fiato corto, anche stasera non siamo stati bravi a far viaggiare la palla come avremmo dovuto fare"

"Purtroppo è andata così, è giusto così. Si poteva avere di più, è giusto. Alcuni risultati ci hanno girato male, ci siamo meritati questo girone e bisogna sterzare, anche quello fatto stasera non basta. Io sono il responsabile, questa esperienza è stata il massimo. C'è stata la volontà di essere amici fino alla fine, sarà così anche in futuro. Cosa lascio? Lascio una grande Italia, a parte che ognuno di noi ha il proprio modo di pensare, c'è da ricreare un po' di entusiasmo. La maglia dell'Italia deve farci vibrare, ha radiazioni dentro e quando ce l'hai addosso ti brucia se non la vesti bene, bisogna ritrovare quell'atteggiamento lì e sono convinto ci riusciranno. Loro hanno creduto in me e non gli ho dato una grandissima mano per dare una Italia forte, ci sono state situazioni che non ho saputo sopperire, in quelle occasioni non sarebbe riuscito a sopperire neanche altri perché un pochino di esperienza ce l'ho anche io"

"Un messaggio alla Serie A? Non si può far diversamente, ci sono tante partite. Gli stranieri sono tanti e peschiamo da un numero ridotto, se poi ci sono 3-4 che non giocano nei grandi club, 3-4 da svezzare e che non ti danno subito personalità mentre stasera Bastoni ha fatto una grande partita, quel comportamento lì va bene"