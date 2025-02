Il CT dell'Italia ha ospitato i giornalisti nella sua tenuta a Montaione e il quotidiano La Stampa riporta le sue parole su Thiago Motta e sul duello tra Napoli e Inter, due ex di Luciano Spalletti:«Se mi piacciono le idee di Thiago Motta? A Bologna andavo a vedere le sue partite e ne ricavavo molte indicazioni: a Torino vedo che sta cercando di fare lo stesso, con la predilezione per i giocatori moderni, da più ruoli e più posizioni come Cambiaso. Aspettiamo di capire se i risultati che vuole raggiungere arriveranno. Il suo è un calcio relazionale».