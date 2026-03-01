"C'è il giusto stato d'animo. Abbiamo agguantato un pareggio meritato. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato delle occasioni. Benissimo per la volontà, qualcosa in meno per la qualità. Abbiamo preso due gol evitabili, ma sotto 3-1 abbiamo avuto personalità. La sconfitta sarebbe stato un risultato pesantissimo".

"Abbiamo fatto tanti errori in trequarti, forse la partita contro il Galatasaray ha influito. Sono arrivato a un certo punto del campionato in cui credevo di poter portare lo stesso entusiasmo di Napoli, invece poi siamo tornati indietro anche per 2-3 partite in cui ci hanno massacrati. E oggi il fatto di averla ripresa è sintomo che ho a che fare con grandissime persone".