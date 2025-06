l ct sarà in panchina questa sera per l'ultima volta nel match contro la Moldavia valido per la qualificazione al Mondiale 2026

"Sono super convinto che l'Italia andrà ai Mondiali".

Lo ha detto Luciano Spalletti ai microfoni Rai Sport tornando sul suo esonero dalla guida dell'Italia. Il ct sarà in panchina questa sera per l'ultima volta nel match contro la Moldavia valido per la qualificazione al Mondiale 2026.

"Io non ho mai dato le dimissioni - ha chiarito - Ma siccome ho rispetto verso quelle persone che mi hanno permesso di vivere un'esperienza che mi porterò dentro per tutta la vita, se decidi a un certo punto di cambiare io ti firmo la risoluzione.

Con la nazionale si fa così, con il club è un altro conto perché poi ci possono essere delle questioni, come è successo con l'Inter, e lì non te li lascio i soldi perché mi sono preso in casa delle beghe che non erano solo mie. In questo caso essendo il ct della nazionale lascio i soldi. Tu mi dai l'esonero e io firmo la risoluzione del contratto".