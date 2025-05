Intercettato dai cronisti presenti fuori dalla sede del CONI, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non ha voluto sbilanciarsi a domande precise in merito ad eventuali discussioni in Assemblea di Lega Serie A sull’eventuale spareggio scudetto tra Inter e Napoli. "Non abbiamo deciso niente", è stata la risposta del numero uno del Napoli.