Nuovo step nella carriera di Giacomo Stabile : il difensore di proprietà dell'Inter, reduce dal positivo prestito in Serie C con l'Alcione, nella prossima stagione giocherà in Serie B, con la stessa formula, con la maglia della Juve Stabia.

Il centrale classe 2005 ha parlato con soddisfazione ai canali ufficiali del club campano: "Sono molto contento di essere arrivato. Credo che sia un'occasione molto importante per me e per la mia crescita come uomo e come giocatore. Non vedo l'ora di iniziare e di mettermi a disposizione di staff e compagni".