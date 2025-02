Stabile: “Pazzo di Inter: ritiro con Inzaghi, Giappone e la frasi di Bastoni…”

“Un incubo. Tocco il primo pallone e prendo una tranvata fortissima da un attaccante del Vicenza. Mi scaraventa a terra e penso: ‘Ottimo, questo è il campionato’. Sapevo che fosse molto fisico, ma non immaginavo così. Per fortuna mi ero detto entrando in campo: ‘Devi essere cattivo già dal primo contrasto’. Il fatto che io arrivi dall'Inter un po' influenza. Capita che gli avversari dicano: 'Anche se giocavi con loro qui non sei un fenomeno'. A me fa sorridere perché so che lo fanno per distrarmi. Non ho neanche mai esordito in prima squadra, non pensavo mi conoscessero. Da quando avevo dieci anni ho sempre giocato con l'Inter. L'anno scorso, dopo le finali Scudetto con la Primavera, il mio procuratore mi ha detto dell'interesse dell'Alcione. Non ho avuto dubbi. Li ho scelti per il loro lavoro coi giovani. Li ho scelti per il loro lavoro coi giovani. Tanti ex compagni mi hanno detto che la Serie C è dominata dal nonnismo. Ma qui c'è grande attenzione al lato umano. E si respira ambizione. Un esempio perfetto è il campo dove giochiamo le partite. Era in condizioni terribili a inizio anno. ma la società ha investito molto per riportarlo in buono stato, nonostante non fosse di loro proprietà. Questa attenzione a ogni particolare si fa sentire nello spogliatoio. È il primo anno dell'Alcione fra i professionisti: siamo la terza squadra di Milano e gli ultimi arrivati. Forse in futuro ci renderemo conto di quello che stiamo facendo. Certi risultati erano inimmaginabili e poi rimanere vicino casa mi ha aiutato”.