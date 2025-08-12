Il centrocampista serbo si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "C'è una mentalità vincente, devo farmi trovare pronto"

Aleksandar Stankovic, nuovo centrocampista del Club Brugge, si è presentato ai canali ufficiali della squadra belga: "Mi hanno accolto a braccia aperte, come una grande famiglia, e l'ho sentito fin dal primo giorno. Mi sono sentito a casa, sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare".

"Fin dal primo giorno, da quando i miei agenti mi hanno parlato di questa proposta, non ho esitato perchè so che questo è un grande club, con tanta storia: va di pari passo con la mia mentalità, c'è una mentalità vincente e questo mi piace. Sono un calciatore serio, che dà tutto per aiutare i compagni di squadra per ottenere i 3 punti, e mi piace prendermi responsabilità. Mi considero una persona matura".

"Mi hanno detto che il campionato belga è molto competitivo e di farmi trovare pronto per ogni partita, perchè ogni squadra può metterti in difficoltà. È molto fisico e tattico, e c'è anche tanta qualità: dovrò farmi trovare pronto, il coach e lo staff mi daranno tutto quello che serve per mettermi nelle migliori condizioni. Sono entusiasta. Ogni volta che metterò piede in campo darò sempre il massimo: lotterò per questo club, per questa maglia e per questi compagni come se fossi nato qui. La mia mentalità sarà sempre questa".